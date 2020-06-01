Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.

с чего всё началось

Глава Минтруда обратил внимание, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале текущего года. По словам политика, наиболее сложная ситуация на рынке труда наблюдается в Туве, Чечне и Ингушетии.

В Минтруде назвали число безработных в России

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