Общество

Дни.руДни.руВ Минтруде назвали число безработных в России

Глава Минтруда обратил внимание, что пик безработицы в России ожидается в третьем квартале текущего года. По словам политика, наиболее сложная ситуация на рынке труда наблюдается в Туве, Чечне и Ингушетии.
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с чего всё началось

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

Рост числа безработных граждан сделает третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда Российской Федерации. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в понедельник.
ТАСС03:36

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Число безработных в России достигло 2 млн 90 тысяч

Говорит Москва03:45

Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России

RT на русском04:12

Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

РБК04:11

Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

Известия03:51

Число официальных безработных в России превысило 2 млн человек

Коммерсантъ04:32

Котяков заявил, что наиболее сложным для рынка труда в РФ будет третий квартал 2020 года

ТАСС03:36

Минтруд назвал самый сложный период для рынка труда в РФ в 2020 году

РЕН ТВ03:32
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Игры

Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью

В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
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Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизируется.
RT на русском 09:15
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 08:27
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Происшествия

В Кировской области задержали трех экстремистов

В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
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Происшествия

Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании

Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Lenta.ru 09:33
Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял форварда Дмитрия Кагарлицкого в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 09:54
Игры

Codemasters займётся разработкой симуляторов Чемпионата мира по ралли

Codemasters заключила пятилетнюю эксклюзивную сделку с Международной автомобильной федерацией (FIA) на разработку и издание официальных симуляторов Чемпионата мира по ралли.
Игромания.ру 06:37
Космос

Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС

Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Общество

Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства", - рассказала Кузнецова на встрече президента с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
РИА Новости 08:11
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Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост Метро

Киев, 1 июня 2020, 15:05 — REGNUM В Киеве частично перекрыли движение на красной ветке Метро в связи с сообщением о минировании моста Метро, сообщила администрация Киевского метрополитена 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:05
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
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Происшествия

В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб мужчина, которого заподозрили в краже обоев.
REGNUM 07:26
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Политика

Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 30 мая в 20:26
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Армия и оружие

Россия расширит свои военные базы в Сирии

Городовой 29 мая в 11:34
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости вчера в 06:45
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Футбол

Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.
МР7.ру вчера в 08:33
Общество

Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО

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Общество

В Москве заработали непродовольственные магазины

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Политика

Правительство разработало план по восстановлению экономики

Кабинет министров разработал более 500 мероприятий по разным направлениям, которые вошли в девять разделов.
MedikForum.ru вчера в 17:51
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Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Авто

Kia выпустит новый минивэн на базе Kia Sorento

KIA готовит к премьере новое семейство минивэнов Carnival, также известных под именем Sedona.
Автоновости дня вчера в 11:02
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Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
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Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов

Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
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Камил Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

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Миронов предложил Путину ликвидировать ФОМС

«Предлагается также ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования и принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами»,— говорится в сообщении на сайте «Справедливой России».
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Общество

В Вологодской области запустят первую волну снятия ограничительных мер

При условии всех необходимых мер предосторожности в Вологодской области ослабят ряд ограничений.
Онлайн Вологда 09:21
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