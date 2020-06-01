По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.

с чего всё началось

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации, количество официально зарегистрированных безработных в РФ сейчас достигло 2 млн 90 тыс. человек.

Число безработных в России превысило 2 млн человек

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