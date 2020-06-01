Общество
Плюс один +1Число безработных в России превысило 2 млн человек
Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации, количество официально зарегистрированных безработных в РФ сейчас достигло 2 млн 90 тыс. человек.
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с чего всё началось
По словам Котякова, положительную динамику министерство надеется увидеть в начале первого и второго кварталов 2021 года. Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 2,09 млн человек.ТАСС03:36
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Smi58.ru 09:02
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РИА Новости 08:27
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Discover24 03:53
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