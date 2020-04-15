Коронавирус
Газета.RuВ Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
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с чего всё началось
Минтруд 9 апреля ввел электронный порядок регистрации безработных и через госпортал "Работа в России" получил более 180 000 заявлений на регистрацию, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда Антон Котяков.Интерфакс09:54
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