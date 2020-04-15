Минтруд 9 апреля ввел электронный порядок регистрации безработных и через госпортал "Работа в России" получил более 180 000 заявлений на регистрацию, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда Антон Котяков.

с чего всё началось

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.

В Минтруде назвали количество безработных в России

Общество Собянин опубликовал введенные из-за коронавируса меры соцподдержки Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробнее на своем личном сайте о новых мерах поддержки, разработанных правительством. 673

Общество Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. 3

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,1K

Шоу-бизнес Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз. 11

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 495

Общество Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. 33

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 154

Энергетика Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель Движение нефтяных цен вниз, наметившееся накануне, продолжилось и сегодня — сейчас ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE стоят около 28,5 долларов за баррель. 142

Финансы Доллар превысил отметку в 75 рублей Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля. 4

Гаджеты Apple представила бюджетный iPhone SE Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании. 300

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,7K

Политика В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. 47

Технологии Group-IB обнаружила объявления о продаже аккаунтов пользователей Zoom Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom, среди них есть российские аккаунты, сообщил РИА Новости руководитель группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков. 13

Транспорт На въездах в Москву образовались пробки Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности. 2,4K

Происшествия В Пермском крае рассказали о пациентах с коронавирусом По данным краевого минздрава, в регионе на 15 апреля насчитывается 114 случаев заражения COVID-19, в том числе 19 пациентов выздоровели, трое скончались. 40