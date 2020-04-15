Общество
Газета.RuВ Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Минтруд 9 апреля ввел электронный порядок регистрации безработных и через госпортал "Работа в России" получил более 180 000 заявлений на регистрацию, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда Антон Котяков.Интерфакс09:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Игры
Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal
На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Авто
В России начали массово дорожать автомобили
Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 00:29
Финансы
Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд
Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
Авто
Toyota Land Cruiser 200 получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня 15:20
Политика
Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Армия и оружие
В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты
"Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
РИА Новости 17:39
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru вчера в 12:07
Футбол
Экспресс-прогноз Betfair на ночные матчи чемпионата Никарагуа
Экспресс-прогноз эксперта Betfair Пола Робинсона на три новых матча чемпионата Никарагуа: Победа Ювентус Манагуа с гандикапом (-1), ничья между Реалом Мадрис и Чинандегой, победа ФК Манагуа и обе команды забьют – суммарная ставка с коэффициентом 14.50.
Букмекеры.рф 15:21
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Общество
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
До 1 мая режим домашней самоизоляции обязаны соблюдать москвичи всех возрастов.
РИА Новости 11:48
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
Космос
В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости
Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 вчера в 01:58
Футбол
«Шахтер» запускает собственный телеканал
Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
Soccer.ru вчера в 12:23
Футбол
Головин рассказал о самоизоляции в Калтане
Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин.
ProstoProSport 14:00
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
ИркСиб 13 апреля в 00:32
Происшествия
Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд
Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 18:38
Гаджеты
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews 13:02
Наука
Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Общество
От коронавируса излечился главврач больницы в Коммунарке
Главный врач 40-й столичной больницы Денис Проценко полностью вылечился от коронавируса и может покинуть режим самоизоляции.
Live24 01:41
Футбол
Канчельскис возглавил рейтинг лучших россиян в АПЛ
Известный спортивный канал beIN Sports опубликовал рейтинг лучших российских игроков, которые выступали в Английской Премьер-лиге.
Vprognoze.ru 04:36
Технологии
В Даркнете обнаружили продажу российских аккаунтов Zoom
Эксперты в области кибербезопасности обнаружили в Даркнете объявления о продаже более четырёх тысяч аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
Life.ru вчера в 11:00
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на новостях о дивидендах
Акции "Газпрома" усилили рост на торгах Московской биржи во вторник днем на новостях о дивидендах; к 16:00 котировки ценных бумаг газовой компании достигли отметки 191,2 рубля за штуку, что на 1,66% выше уровня закрытия понедельника, в то время как несколькими минутами ранее акции торговались вблизи 188,5 рубля за штуку (рост составлял всего 0,2-0,3%).
Интерфакс вчера в 09:20
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23