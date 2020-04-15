Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минтруде назвали количество безработных в России

Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
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с чего всё началось

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице

Минтруд 9 апреля ввел электронный порядок регистрации безработных и через госпортал "Работа в России" получил более 180 000 заявлений на регистрацию, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда Антон Котяков.
Интерфакс09:54

Подробнее о событии

Число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек

РИА Новости09:30

Больше 700 тысяч россиян оказались без работы. Из-за карантина их станет еще больше

URA.Ru10:37

Минтруд за неделю получил от россиян 180 000 заявок о пособиях по безработице

Интерфакс09:54

Число безработных в России увеличилось на 44 тыс. с начала 2020 года

ТАСС09:46

За неделю россияне подали более 180 тыс. заявок о признании безработными

РБК11:52

В России с начала года возросло количество безработных граждан

REGNUM09:55

Более 6 тысяч жителей Владимирской области могут стать безработными в ближайшее время. И это только официальные цифры

Зебра ТВвчера в 04:39
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

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Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal

На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний 15:00
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Авто

В России начали массово дорожать автомобили

Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня вчера в 00:29
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Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
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Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»

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Авто

Toyota Land Cruiser 200 получил спецверсию Heritage Edition

Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня 15:20
Политика

Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Армия и оружие

В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

"Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
РИА Новости 17:39
Политика

Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru вчера в 12:07
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Футбол

Экспресс-прогноз Betfair на ночные матчи чемпионата Никарагуа

Экспресс-прогноз эксперта Betfair Пола Робинсона на три новых матча чемпионата Никарагуа: Победа Ювентус Манагуа с гандикапом (-1), ничья между Реалом Мадрис и Чинандегой, победа ФК Манагуа и обе команды забьют – суммарная ставка с коэффициентом 14.50.
Букмекеры.рф 15:21
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РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
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Общество

Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции

До 1 мая режим домашней самоизоляции обязаны соблюдать москвичи всех возрастов.
РИА Новости 11:48
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
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Космос

В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости

Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 вчера в 01:58
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Футбол

«Шахтер» запускает собственный телеканал

Донецкий «Шахтер» принял решение обзавестись собственным телеканалом.
Soccer.ru вчера в 12:23
Футбол

Головин рассказал о самоизоляции в Калтане

Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин.
ProstoProSport 14:00
Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

ИркСиб 13 апреля в 00:32
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Происшествия

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего замглавы Минкультуры Григория Пирумова и четверых его сообщников, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 18:38
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Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S

Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
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Наука

Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
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Здоровье

Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые

По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
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Общество

От коронавируса излечился главврач больницы в Коммунарке

Главный врач 40-й столичной больницы Денис Проценко полностью вылечился от коронавируса и может покинуть режим самоизоляции.
Live24 01:41
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Футбол

Канчельскис возглавил рейтинг лучших россиян в АПЛ

Известный спортивный канал beIN Sports опубликовал рейтинг лучших российских игроков, которые выступали в Английской Премьер-лиге.
Vprognoze.ru 04:36
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Технологии

В Даркнете обнаружили продажу российских аккаунтов Zoom

Эксперты в области кибербезопасности обнаружили в Даркнете объявления о продаже более четырёх тысяч аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom.
Life.ru вчера в 11:00
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Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали на новостях о дивидендах

Акции "Газпрома" усилили рост на торгах Московской биржи во вторник днем на новостях о дивидендах; к 16:00 котировки ценных бумаг газовой компании достигли отметки 191,2 рубля за штуку, что на 1,66% выше уровня закрытия понедельника, в то время как несколькими минутами ранее акции торговались вблизи 188,5 рубля за штуку (рост составлял всего 0,2-0,3%).
Интерфакс вчера в 09:20
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

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