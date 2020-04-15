С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек до 735 тысяч граждан. Такие данные озвучил в ходе онлайн-совещания министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек

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