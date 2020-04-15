Общество
Казанские ведомостиС начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек
С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек до 735 тысяч граждан. Такие данные озвучил в ходе онлайн-совещания министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
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Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей
Комсомольская правда09:59
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Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Армия и оружие
Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию
По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов.
Эхо Москвы 07:10
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
На Сахалине выявлены еще шесть заболевших коронавирусом
Напомним, что в островном регионе шесть человек уже перенесли коронавирусную инфекцию, и их выписали из медицинских учреждений.
Московский Комсомолец Сахалин 06:38
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Политика
CNN (США): ситуация с коронавирусом принимает серьезный оборот в России, и Путин больше не излучает уверенность (CNN)
Менее месяца назад Путин буквально излучал уверенность, рассказывая о тех мерах, которые правительство принимает на фоне набиравшего обороты глобального кризиса, уверяя своих сограждан, что ситуация находится «под контролем» благодаря вовремя принятым превентивным мерам.
ИноСМИ 11:28
Космос
Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид
Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий 14:24
Кино
В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 13 апреля в 01:26
Здоровье
Представители ВОЗ раскрыли отношения алкоголя с коронавирусом
Берн, 15 апреля 2020, 16:31 — REGNUM Употребление алкогольных напитков не повышает защищённость организма от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 15 апреля один из аккаунтов Всемирной организации здравоохранения.
REGNUM 09:31
Киберспорт
Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76
Именно сегодня Fallout 76 вышла в Steam.
RuNews24.ru вчера в 09:43
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Общество
Германия частично снимает коронавирусные ограничения
Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
Кино
Определен лучший фильм для домашнего просмотра
AmurMedia.ru 20:35
Политика
Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.
Взгляд.ру 19:38
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс 20:23
Игры
Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня
Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Футбол
Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ
Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).
Piter.tv 03:51
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву
Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Коммерсантъ 16:32
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Экономика
Росатом оценит конкурентоспособность своих больших АЭС нового типа в перспективе до 2050 г
АО "Прорыв" (входит в госкорпорацию "Росатом") заказало оценку конкурентоспособности перспективных российских проектов АЭС большой мощности с горизонтом до середины нынешнего века с учетом мер по сокращению выбросов парниковых газов, следует из материалов на сайте закупок Росатома.
ПРАЙМ 20:30
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru 15:01
Политика
США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний
США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Гаджеты
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews 13:02
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13