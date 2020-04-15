Общество

Казанские ведомостиКазанские ведомостиС начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек

С начала года количество безработных в РФ выросло на 44 тысячи человек до 735 тысяч граждан. Такие данные озвучил в ходе онлайн-совещания министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.
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Больше 700 тысяч россиян оказались без работы. Из-за карантина их станет еще больше

URA.Ru10:37

В Минтруде назвали количество безработных в России

Газета.Ru09:52

Число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек

РИА Новости09:30

Число безработных в России увеличилось на 44 тыс. с начала 2020 года

ТАСС09:46

Минтруд оценил рост числа безработных с начала года

Rambler News Service10:01

Глава Минтруда: более 1 миллиона семей обратились за выплатой в 5 тысяч рублей

Комсомольская правда09:59

В России с начала года возросло количество безработных граждан

REGNUM09:55
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Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
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Здоровье

Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые

По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
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Армия и оружие

Bild: Владимир Путин направляет сирийских наемников в Ливию

По данным издания, наемники и оружие для Хафтара поставляются с российской авиабазы в сирийской провинции Латакия, откуда только за последние три месяца было сделано более восьми десятков таких перелетов.
Эхо Москвы 07:10
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
5K
Общество

На Сахалине выявлены еще шесть заболевших коронавирусом

Напомним, что в островном регионе шесть человек уже перенесли коронавирусную инфекцию, и их выписали из медицинских учреждений.
Московский Комсомолец Сахалин 06:38
Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
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Политика

CNN (США): ситуация с коронавирусом принимает серьезный оборот в России, и Путин больше не излучает уверенность (CNN)

Менее месяца назад Путин буквально излучал уверенность, рассказывая о тех мерах, которые правительство принимает на фоне набиравшего обороты глобального кризиса, уверяя своих сограждан, что ситуация находится «под контролем» благодаря вовремя принятым превентивным мерам.
ИноСМИ 11:28
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Космос

Между Землей и Луной пролетит недавно обнаруженный астероид

Обнаруженный недавно астероид GH2 2020 приблизится к Земле в среду, 15 апреля, на расстояние примерно 360 000 километров, сообщает The Virtual Telescope Project.
Суть событий 14:24
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Кино

В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»

Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 13 апреля в 01:26
14
Здоровье

Представители ВОЗ раскрыли отношения алкоголя с коронавирусом

Берн, 15 апреля 2020, 16:31 — REGNUM Употребление алкогольных напитков не повышает защищённость организма от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает 15 апреля один из аккаунтов Всемирной организации здравоохранения.
REGNUM 09:31
Киберспорт

Вышло долгожданное обновление Wastelanders для Fallout 76

Именно сегодня Fallout 76 вышла в Steam.
RuNews24.ru вчера в 09:43
8
Общество

Коронавирус обнаружили у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»

РИА Новости 14:41
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
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Общество

Германия частично снимает коронавирусные ограничения

Германия постепенно снимет ограничения в общественной жизни.
BFM.ru 16:30
1
Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

AmurMedia.ru 20:35
10
Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Ведомости 00:52
1,4K
Политика

Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.
Взгляд.ру 19:38
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Общество

Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера

В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс 20:23
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Игры

Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня

Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Общество

«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне

"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
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Футбол

Андрей Аршавин занял второе место в рейтинге лучших россиян в АПЛ

Официальный сайт телеканала beIN Sports составил рейтинг лучших игроков из России, выступавших в чемпионате Англии по футболу (АПЛ - прим.).
Piter.tv 03:51
1
Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
3
Политика

Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Воробьеву

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Коммерсантъ 16:32
38
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Экономика

Росатом оценит конкурентоспособность своих больших АЭС нового типа в перспективе до 2050 г

АО "Прорыв" (входит в госкорпорацию "Росатом") заказало оценку конкурентоспособности перспективных российских проектов АЭС большой мощности с горизонтом до середины нынешнего века с учетом мер по сокращению выбросов парниковых газов, следует из материалов на сайте закупок Росатома.
ПРАЙМ 20:30
Шоу-бизнес

19-летний сын Кирилла Андреева женился

Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru 15:01
5
Политика

США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний

США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
1
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Гаджеты

Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S

Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews 13:02
Общество

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
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