Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели

В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
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Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю

Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.
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