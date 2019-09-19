Общество
Газета.RuВ Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели
В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
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Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.ТАСС07:12
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