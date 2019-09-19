Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

с чего всё началось

В Министерстве труда России назвали условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю.

В Минтруде назвали условия для введения четырехдневной рабочей недели

Футбол «Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Гаджеты Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.

Кино Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.

Политика Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Политика Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом «Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Космос Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".

Общество У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.

Армия и оружие В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ Американский генерал рассказал, что НАТО прорабатывает план атаки на Калининград Глава ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харригян заверил журналистов, что если НАТО потребуется уничтожить систему противовоздушной обороны Калининграда, у альянса есть план, как это сделать.

Политика Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Здоровье Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.

Шоу-бизнес Гарик Сукачев после 35 лет брака впервые показал на фото свою жену В честь столь важного и трогательного в истории семьи события музыкант на своей страничке в социальной сети Инстаграм выложил совместное фото, на котором показал свою жену.

Политика Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.

Теннис Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.

Общество Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.

Гаджеты Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X По предварительным данным, AMD скоро выпустит модель Ryzen 5 3500, еще более доступную по цене.

Политика США выслали двух сотрудников постпредства Кубы при ООН Двое сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН будут выдворена из США, сообщили в Госдепартаменте.

Авто Toyota выпустила кабриолет для императора Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.

Авто На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.

Волейбол Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы по волейболу Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.

Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.

Гаджеты Минкомсвязи разрешило Tele2 выдавать встроенные eSim Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче встроенных eSim, сообщает в четверг газета "Ведомости".

Шоу-бизнес Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.

Политика Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.

Происшествия Истребитель «Торнадо» потерял в небе над Германией два подвесных бака В небе над Германией истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии потерял два подвесных топливных бака.