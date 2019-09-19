Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.

В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю

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