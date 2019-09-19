Общество

REGNUMREGNUMВ Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
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с чего всё началось

Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю

Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.
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В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю

REGNUM07:39

Минтруд назвал условия для перехода на короткую неделю

ТАСС07:12
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:47, Вашингтон
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Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Политика

Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу

В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
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Космос

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Московский Комсомолец 12:19
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Кино

Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе

Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
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Кино

Скончался актёр Сергей Афанасьев

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Автоспорт

Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»

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Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства, сообщила в четверг тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".
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Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57

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У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
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Умер известный французский актер Шарль Жерар

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