Общество
REGNUMВ Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
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с чего всё началось
Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.ТАСС07:12
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:47, Вашингтон
Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
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Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
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Политика
В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
ФАН 12:15
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Космос
Космонавт на МКС нашел причину неудачной стыковки корабля с «Федором»
Московский Комсомолец 12:19
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы
Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Кино
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Кино
Скончался актёр Сергей Афанасьев
Ореанда-Новости 10:32
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Автоспорт
Кубица объявил, что покинет «Уильямс» в конце сезона «Формулы-1»
Польский гонщик Роберт Кубица объявил, что покинет "Уильямс" по окончании нынешнего сезона чемпионата "Формулы-1", сообщается на официальном сайте британской команды.
РИА Новости 09:20
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика
В Саудовской Аравии умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али
Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, свергнутый в результате народного восстания в конце 2010 года и проживавший в последние годы в изгнании в Саудовской Аравии, скончался в одной из больниц королевства, сообщила в четверг тунисская радиостанция "Мозаик ФМ".
РИА Новости 10:40
Происшествия
СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Армия и оружие
Китай купил истребитель Су-35 для раскрытия секретов Су-57
В китайском информационном агентстве «Sina» предположили, что Пекин мог закупить партию российских Су-35 для того, чтобы раскрыть секрет нового истребителя Су-57.
Военное дело 10:10
Политика
В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
RT на русском 14:34
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета вчера в 05:25
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Пятый канал 15:09
Политика
Российская разведка собирает данные об атаке дронов на саудовские НПЗ
Служба внешней разведки России собирает данные о том, кто может быть причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
RT на русском 15:10
Здоровье
В Москве пациенту удалили из живота гигантскую агрессивную опухоль
У жителя Самары опухоль уже сдавила внутренние органы, передает сайт МНИОИ имени Герцена - филиала "НМИЦ радиологии".
Московский Комсомолец 12:51