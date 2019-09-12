За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

с чего всё началось

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 12 130 рублей. Об этом со ссылкой на подготовленный Минтрудом РФ законопроект сообщил Департамент труда и занятости населения РМЭ.

В Минтруде определили минимальный размер зарплаты на 2020 год

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