Коронавирус

ТАССТАССМинтруд разработал пакет мер по поддержке рынка труда

Минтруд разработал ряд мер по поддержке ситуации на рынке труда в РФ в период распространения коронавируса, сообщил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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Минтруд рассказал о помощи волонтеров на фоне коронавируса

РИА Новости04:53

Минтруд разработал пакет мер по поддержке рынка труда

ТАСС04:46

Минтруд назвал ситуацию на рынке труда спокойной

Коммерсантъ05:00

Минтруда предложило меры поддержки работникам, которым грозит увольнение

Интерфакс05:51

Минтруд предложил общественные работы в качестве меры поддержки занятости

РБК07:58

В Минтруде поддержат работающих россиян в ситуации с коронавирусом

Известия07:02

В правительстве считают ситуацию на рынке труда спокойной

Говорит Москва05:25
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:39, Ашберн
Финансы

ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Аргументы недели вчера в 07:35
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде

Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
Народные новости 05:35
Происшествия

В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке

В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки.
Известия 06:12
Политика

Путин прибыл в больницу в Коммунарке

РИА Новости 08:26
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Общество

В России подскочили продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 20:08
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Общество

В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
RT на русском 07:00
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Илон Маск подарил Калифорнии свыше тысячи аппаратов ИВЛ

Компания 06:16
Общество

Еще одна пензячка госпитализирована с подозрением на коронавирус

Напомним, что в Пензе зарегистрирован один случай болезни коронавирусом.
ПензаСМИ 05:39
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес

От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе

На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Mockva.ru вчера в 13:23
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 04:02
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Спорт

Олимпийские игры в Токио отложили на год

Летние Олимпийские игры в Японии перенесли на лето 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
НГС55 08:19
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Общество

Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:20
Общество

Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии

Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
Столица на Онего 08:21
Авто

Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли

Tvoe-avto.com 22 марта в 08:05
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Происшествия

Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
РИА Новости 07:18
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Единоборства

Дана Уайт заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей

ToDay News Ufa 02:03
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
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