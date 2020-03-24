Минтруд разработал ряд мер по поддержке ситуации на рынке труда в РФ в период распространения коронавируса, сообщил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Здоровье Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.

Общество В России подскочили продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Общество В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.

Происшествия Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19 Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в России «В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.

Спорт Олимпийские игры в Токио отложили на год Летние Олимпийские игры в Японии перенесли на лето 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Общество В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.

Общество Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.

Общество Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.

Происшествия Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.