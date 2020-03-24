Коронавирус
ТАССМинтруд разработал пакет мер по поддержке рынка труда
Минтруд разработал ряд мер по поддержке ситуации на рынке труда в РФ в период распространения коронавируса, сообщил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволод Вуколов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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Финансы
ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта
Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде
Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
Происшествия
В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке
В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки.
Политика
Путин прибыл в больницу в Коммунарке
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Общество
В Подмосковье выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
«Ещё шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья», — говорится в сообщении.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Еще одна пензячка госпитализирована с подозрением на коронавирус
Напомним, что в Пензе зарегистрирован один случай болезни коронавирусом.
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
Шоу-бизнес
От коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе
На 90-м году жизни скончалась итальянская актриса Лючия Бозе. Она умерла от последствий Covid-19, передает газета El Pais.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Спорт
Олимпийские игры в Токио отложили на год
Летние Олимпийские игры в Японии перенесли на лето 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Общество
В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
Общество
Уехавший на отдых в ОАЭ во время пандемии мэр Кунгура подал в отставку
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что администрация региона прорабатывает вопрос об увольнении мэра Кунгура Сергея Гордеева из-за его отпуска в ОАЭ во время пандемии коронавируса.
Общество
Резко выросло количество вакансий для рабочих в Карелии
Рынок вакансий для представителей рабочих специальностей заметно увеличился за год – спрос в феврале вырос на 20% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года.
Авто
Сколько бы стоили машины в СССР при пересчете на российские рубли
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ
Происшествия
Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение
Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Единоборства
Дана Уайт заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей
Здоровье
В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.