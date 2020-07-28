Экономика

Дни24Дни24В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
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с чего всё началось

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новостивчера в 20:20

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В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русском04:14

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБКвчера в 22:39

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ru02:21

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известиявчера в 23:04

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъвчера в 23:02

Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ru03:00

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новостивчера в 20:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Политика

Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Политика

Twitter временно запретил Трампу-младшему публиковать сообщения

Twitter временно запретил сыну президента США Дональда Трампа Бэррону публиковать сообщения за распространение ложной информации о COVID-19.
Газета.Ru 12:56
Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Экономика

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 миллиардов рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 12:50
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Игры

Прибытие на Землю и геймплей во вступительном ролике Destroy All Humans

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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Общество

В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Московский Комсомолец Ямал 09:50
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Происшествия

Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом

В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
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Спорт

Французы «отромастерят» и оригинальную Asterix & Obelix XXL

Игромания.ру 12:45
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:46
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Футбол

Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
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Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости 10:49
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Политика

В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Общество

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса

24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
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Политика

Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку «Царьграда» на YouTube

Блокировка аккаунта телеканала "Царьград" на YouTube является грубым нарушением международных обязательств и примером политической цензуры.
ТАСС 12:17
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Общество

Роспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае

Роспотребнадзор не обнаружил коронавируса в водоемах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 июля.
Известия 11:33
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 28 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 85 руб. По данным на 16.16 мск, евро стоил 85,08 руб. (+ 1, 01 %), доллар ‒ 72,545 руб. (+ 0, 90 %).
Ведомости 09:51
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Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс 06:29
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Общество

У нескольких протестующих в Хабаровске изъяли ножи и топор

У некоторых участников несогласованных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала изъяли ножи и топор.
Журналистская правда 04:07
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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