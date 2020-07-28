Экономика

Дни24Дни24В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
РИА Новостивчера в 20:20

Подробнее о событии

В Минтруде рассказали о росте реальных пенсий до 2024 года

RT на русском04:14

Власти России ответили на сообщения о заморозке пенсий

Lenta.ru03:00

Минтруд пообещал обеспечить реальный рост пенсий

РИА Новостивчера в 20:20

В Минтруде пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Известиявчера в 23:04

Минтруд отрицает возможность заморозки пенсий россиян

Коммерсантъвчера в 23:02

В Минтруде пообещали реальный рост пенсий до 2024 года

РБКвчера в 22:39

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Газета.Ru02:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:49, Ашберн
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
2,9K
Общество

Xbox Series X лучше PlayStation 5, заявил глава Valve Гейб Ньюэлл

3DNews 09:29
1
Общество

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
354
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
39
Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Газета.Ru 13:10
128
Происшествия

В Петербурге задержали блогера-бойца ММА Артема Тарасова и его брата

В Петербурге задержали блогера-бойца MMA Артема Тарасова и его брата.
Пятый канал 15:19
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Газета.Ru 02:51
3,4K
Политика

Конкурентка Лукашенко на выборах ответила на вопрос, чей Крым

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире "Еврорадио" ответила на вопрос, чей Крым.
Газета.Ru 15:36
125
Политика

В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Брайан О'Тул отмечает, что ГАЗ является одним из основных российских автопроизводителей, однако включение группы в санкционный список в 2018 году не вызвало эффекта разорвавшейся бомбы, как это произошло в случае с «Русалом».
Lenta.ru 13:45
14
Армия и оружие

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
19
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
1,4K
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии.
РБК 17:02
8
Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском вчера в 12:06
243
Футбол

Футболист «Валенсии» Черышев не планирует переходить в «Зенит»

Известия 17:24
2
Политика

Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе

Кремль сообщает, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили возможности разрешения ситуации с кризисом внутри Украины.
CT news 16:43
25
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
125
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
14
Политика

Лукашенко показали учебный разгон демонстрации водометами

РБК 11:41
7
Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета 17:52
41
Шоу-бизнес

Стало известно, где проводит свой медовый месяц принцесса Беатрис

Принцесса Беатрис, свадьба которой, удивившая многих, состоялась чуть больше недели назад, обнаружилась во Франции.
7Дней.ру 18:20
Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
8
Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix выпустит спин-офф сериала «Ведьмак», действие которого развернётся за 1200 лет до событий оригинального проекта.
RT на русском 07:59
41
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
42
Экономика

Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить

Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
149
Политика

В Польше сообщили о проблемах у России из-за C-400

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.
Lenta.ru 17:06
3
Общество

Сафронов отказался от сделки со следствием по делу о госизмене

Советник главы государственной корпорации "Роскосмос" Иван Сафронов отказался от предложенной ему сделки со следствием.
Труд 12:07
228
Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
225
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
171
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Российская газета 14:53
2
Игры

Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
597
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное