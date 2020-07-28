Экономика
Дни24В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
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с чего всё началось
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, это обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.РИА Новостивчера в 20:20
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Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
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В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
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