Коронавирус
Lenta.ruВ Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза. Об этом он рассказал в интервью программе «Познер» на Первом канале, передает РИА Новости. По словам главы ведомства, вскоре официальное число безработных достигнет 2,5 миллиона человек.
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Киберспорт
Цифровая выставка gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа
Немецкая ассоциация индустрии игр game и администрация выставочного центра Koelnmesse объявили о том, что gamescom 2020 пройдёт полностью в цифровом формате с 27 по 30 августа.
3DNews 11:57
Киберспорт
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Гаджеты
Эксперт назвал основные критерии оценки смартфонов
По словам Тимофеева, скорость работы смартфона во многом зависит от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов и каково качество приема Wi-Fi и Bluetooth.
Известия 21:45
Здоровье
В Волгоградской области идет поэтапное смягчение режима самоизоляции
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая, но в регионе идет поэтапное смягчение ограничительных мер.
ГТРК Волгоград-ТРВ 03:51
Кино
Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink
Sibnet Новости 21:46
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Музыка
В пятерку самых просматриваемых видео в мире вошел клип Little Big
Рейв-группа из Петербурга Little Big сообщила о попадании в список самых просматриваемых клипов на мировой поп-арене.
Live24 10:14
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Политика
Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие
Трансфер ядерного оружие из Германии в Польшу теоретически не исключен, считает эксперт международной организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Ридус 17:17
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты 22:15
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Киберспорт
Valve начала рассылку приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0
Valve объявила о начале выдачи приглашений в закрытый бета-тест Artifact 2.0.
CyberSport.ru 16:44
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн вчера в 22:51
Общество
Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района
Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM 21:06
Происшествия
Крупный пожар тушат в Приангарье
В Чунском районе Иркутской области на деревообрабатывающем предприятии тушат крупный пожар.
Вести.Ru 21:38
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Наука
Искусственная древесина
Научная Россия 16 мая в 07:09
Кино
Актер из Уфы Аскар Нигамедзянов сыграет главную роль в сериале ТНТ
Образ главаря подростковой банды у уфимского актера Аскара Нигамедзянова вышел убедительно, тем не менее, в юности Аскар с такими персонажами не сталкивался.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 00:37
Общество
105 человек заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Kursk.com 16 мая в 04:02
Авто
В России дебютировала новая «ГАЗель»
Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
Республика Татарстан 16 мая в 05:35
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Кино
«Тор-4»: приключения асгардца продолжаются
Фильм «Тор: Любовь и гром» обещает стать даже более успешным, чем третья часть эпопеи о могущественном боге.
SM News 14:13