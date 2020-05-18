Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предрек увеличение числа безработных в полтора раза. Об этом он рассказал в интервью программе «Познер» на Первом канале, передает РИА Новости. По словам главы ведомства, вскоре официальное число безработных достигнет 2,5 миллиона человек.

В Минтруде предсказали увеличение числа безработных в полтора раза

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