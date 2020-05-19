Экономика
ПрофильВ Минтруде прокомментировали идею раздать россиянам деньги из ФНБ
Министр, комментируя предложение раздать ликвидные средства ФНБ россиянам, уточнил, что правительство не исключает выделения части средств для поддержки граждан, находящихся в наиболее трудном положении. По его словам, 80% нуждающихся россиян – это семьи с детьми.
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер» на «Первом канале» .Профиль18 мая в 19:00
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Общество
9 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Интернет
Новые тарифы «МегаФона» получили массу необычных бесплатных опций
Оператор «МегаФон» сообщил о запуске новую тарифной линейки «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
Dgl.ru вчера в 07:05
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 08:22
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Происшествия
Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
ФАН вчера в 21:44
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета вчера в 01:01
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru вчера в 02:23
Фигурное катание
Яна Рудковская назвала Этери Тутберидзе современной версией Тарасовой
Продюсер заявила, что считает Тутберидзе тренером действительно высокого уровня — так называемой «современной версией Татьяны Тарасовой».
iReactor вчера в 07:15
Космос
«Космокурс» прорабатывает предварительный облик сверхлегкой ракеты
Компания "Космокурс" прорабатывает проект сверхлегкой ракеты, чтобы представить ее на конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
ТАСС вчера в 18:41
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире
Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 20:01
Общество
Переезжайте на балкон: избавляемся от плесени, утепляем и проводим электричество
Мастер-отделочник и художник, который устроил на своем балконе мастерскую и романтический уголок, рассказывают, как утеплить балкон, убрать с него плесень и провести электричество.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Экономика
Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг
Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Транспорт
«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа
«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
Общество
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Пик эпидемии COVID-19 в России, вероятно, уже пройден, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье
В Красноярском онкодиспансере выявлен пациент с коронавирусом
Kursk.com вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Анна Нетребко невероятно похудела в самоизоляции
Народная артистка РФ, всемирно известная оперная дива Анна Нетребко не теряла время даром в самоизоляции, когда все гастроли оказались отменены.
Пятый канал вчера в 22:49
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Turkish Airlines возобновит международные рейсы с 10 июня
ТАСС вчера в 15:23
Общество
Волгоградцы обязаны носить маски и перчатки
20 мая в регионе заработал перчаточно-масочный режим – волгоградцы не могут посещать общественные места без масок и перчаток.
Волгоградская правда вчера в 22:02
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru вчера в 06:52
Киберспорт
В World of Warships появятся корабли из Warhammer 40K
Игроков ожидают тематические раскраски для кораблей и новые капитаны из вселенной Warhammer 40K.
REGNUM вчера в 09:21
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн
Инфо24 вчера в 15:30