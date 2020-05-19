с чего всё началось

Министр, комментируя предложение раздать ликвидные средства ФНБ россиянам, уточнил, что правительство не исключает выделения части средств для поддержки граждан, находящихся в наиболее трудном положении. По его словам, 80% нуждающихся россиян – это семьи с детьми.

В Минтруде прокомментировали идею раздать россиянам деньги из ФНБ

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 906

Авто Новая Skoda Rapid появилась у дилеров Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров. 9

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Происшествия Суд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево. 1

Экономика Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова. 1

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 122

Шоу-бизнес Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.

Космос «Космокурс» прорабатывает предварительный облик сверхлегкой ракеты Компания "Космокурс" прорабатывает проект сверхлегкой ракеты, чтобы представить ее на конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".

Общество В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса в мире Опасность пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не миновала, возможна вторая волна заболевания, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". 686

Общество Переезжайте на балкон: избавляемся от плесени, утепляем и проводим электричество Мастер-отделочник и художник, который устроил на своем балконе мастерскую и романтический уголок, рассказывают, как утеплить балкон, убрать с него плесень и провести электричество.

Экономика Россиянам предложили сервис дистанционных финуслуг Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги. 36

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 227

Шоу-бизнес Анна Нетребко невероятно похудела в самоизоляции Народная артистка РФ, всемирно известная оперная дива Анна Нетребко не теряла время даром в самоизоляции, когда все гастроли оказались отменены. 2

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

Общество Волгоградцы обязаны носить маски и перчатки 20 мая в регионе заработал перчаточно-масочный режим – волгоградцы не могут посещать общественные места без масок и перчаток. 246

Киберспорт В World of Warships появятся корабли из Warhammer 40K Игроков ожидают тематические раскраски для кораблей и новые капитаны из вселенной Warhammer 40K.