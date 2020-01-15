Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Политика Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

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Политика Клинчане обсуждают Послание президента России После завершения выступления Владимира Путина клинчане провели обсуждение основных моментов Президентского послания.

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Политика Путин: Россия обязана сохранить правду о Победе Президент сообщил, что в России будет создан крупнейший и самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне.