Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
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Минтруд: бедность смогут побороть высокие зарплаты, а не пособия

News.ru06:15

В министерстве труда оценили возможность снижения бедности к 2024 году

Аргументы и Факты05:17

Минтруд верит, что уровень бедности в России можно снизить вдвое

Росбалт03:05

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Московский Комсомолец03:52

В Минтруде считают, что для снижения уровня бедности нужно повышать зарплаты, а не пособия

ТАСС03:36

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

RT на русском05:04

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

РИА Новости02:47
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Как уверяют источники, Порошенко также предположил, что окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.
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В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
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По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
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Экипаж Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли «Дакар»

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Газета.Ru 00:37
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Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%.
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По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
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Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

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