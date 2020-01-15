Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
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Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Политика
Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Кино
Amazon раскрыла актерский состав сериала «Властелин колец»
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского и Лебедева
Политика
Порошенко предположил сроки своего попадания в тюрьму
Как уверяют источники, Порошенко также предположил, что окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.
Политика
Клинчане обсуждают Послание президента России
После завершения выступления Владимира Путина клинчане провели обсуждение основных моментов Президентского послания.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли «Дакар»
Победителем девятого этапа ралли-марафона «Дакар» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Финансы
ЦБ заявил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам
Отмечается, что, по результатам мониторинга в первые десять дней января 2020 года, максимальная ставка по банковским вкладам в рублях упала до 5,93%.
Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо".
Происшествия
В Петербурге неизвестные с автоматом угнали Range Rover
По предварительным данным, двое незнакомцев, угрожая предметом, который очень похож на автомат, отобрали черный Range Rover у автомобилиста.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Политика
Путин: Россия обязана сохранить правду о Победе
Президент сообщил, что в России будет создан крупнейший и самый полный архивный комплекс документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне.
Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Гаджеты
Huawei стала лидером по поставкам 5G-смартфонов в 2019 году
Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. Ltd. по итогам 2019 года стал лидером по поставкам 5G-смартфонов.