Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
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Минтруд: бедность смогут побороть высокие зарплаты, а не пособия

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В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

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