Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
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Политика
В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума
В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
Экономика
Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Политика
Конгресс США проголосует за передачу дела об импичменте Трампа в сенат
Американские конгрессмены 15 января проголосуют за передачу дела об импичменте президента Трампа на рассмотрение в Сенат.
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Политика
Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе
Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Шоу-бизнес
Неймар тайно встречается с русской моделью
Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
Политика
Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике
Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
Политика
В Иране задержали автора видео о попадании ракеты в украинский «Боинг»
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Политика
Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет»
Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Футбол
В окружении Тедеско ответили на информацию об уходе из «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не планирует покидать клуб после завершения нынешнего сезона, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник в окружении специалиста.
Экономика
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Политика
Путин заявил об опередившей другие страны в сфере вооружений России
Впервые в своей истории Россия смогла опередить другие страны в области ракетно-ядерных вооружений, заявил президент Владимир Путин во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию, трансляцию вел телеканал РБК.
Футбол
«МЮ» отменил сбор в Катаре по соображениям безопасности
«Манчестер Юнайтед» отказался от проведения сбора в Катаре, который был запланирован на февраль.
Хоккей
КХЛ. «Авангард» победил «Адмирал»
Политика
Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга
Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.