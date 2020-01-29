В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.

Энергетика Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Общество Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.

Политика Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Политика Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Авто Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России В Москве и Санкт-Петербурге, как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего угоняют автомобили Hyundai – они оказались самыми популярными, обойдя по числу хищений Toyota, Lexus и KIA.

Технологии Huawei не хочет возвращаться к сервисам Google Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.

Политика Зеленский не хочет стать «политическим путешественником» в США Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.

Происшествия Взрыв произошел на заводе в Орловской области Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Политика Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.

Спорт Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.

Технологии Дуров рассказал об опасности WhatsApp Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.

Экономика Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.