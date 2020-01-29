Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета29 января в 06:57
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:04, Ашберн
Шоу-бизнес
Мария Шукшина крестила внука Марка
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Штрафы за превышение скорости могут вырасти в шесть раз
Согласно проекту, за превышение скорости на от 20 до 40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от тысячи до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 до 2,5 тыс. рублей) либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Происшествия
У бизнес-центра на улице Химиков мужчина провалился под лёд
Мужчина провалился под лёд у бизнес-центра «Н2О» на улице Химиков, 28 в Красногвардейском районе Петербурга.
Кино
Ученица Мессинга: что осталось за кадром сериала
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Политика
Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже
Владимиру Путину доложат об обращении Карины Цуркан с просьбой вмешаться в дело.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Политика
Песков: контактов Путина и Лукашенко в ближайшее время не планируется
Контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время не планируется, но при необходимости они могут оперативно встретиться, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Авто
Составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
В Москве и Санкт-Петербурге, как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего угоняют автомобили Hyundai – они оказались самыми популярными, обойдя по числу хищений Toyota, Lexus и KIA.
Политика
Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
Технологии
Huawei не хочет возвращаться к сервисам Google
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Политика
Зеленский не хочет стать «политическим путешественником» в США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Армия и оружие
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Хоккей
Борис Видгоф покинул пост гендиректора хоккейного клуба «Трактор»
По решению президента ХК «Трактор», губернатора Челябинской области Алексея Текслера новым гендиректором клуба назначен Иван Савин.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Армия и оружие
Число пострадавших при ударе Ирана американцев достигло 50
По последним данным, не менее 50 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.