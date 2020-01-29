Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Меняется прожиточный минимум. Как это отразится на пенсии

Life.ru05:00

Минтруд установил величину прожиточного минимума

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

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Парламентская газета29 января в 06:57

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Российская газета28 января в 05:59
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Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

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C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
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McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
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Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
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У бизнес-центра на улице Химиков мужчина провалился под лёд

Мужчина провалился под лёд у бизнес-центра «Н2О» на улице Химиков, 28 в Красногвардейском районе Петербурга.
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Ученица Мессинга: что осталось за кадром сериала

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Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
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Путину доложат об обращении Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

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Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.
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Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

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Зеленский не хочет стать «политическим путешественником» в США

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов заявил, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.
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Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
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Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
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Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
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Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

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Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
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