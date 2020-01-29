Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума
Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Читать в источнике
Оценить12625
Подробнее о событии
Показать все источники
Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета29 января в 06:57
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Экономика
На «Северстали» рекомендовали дивиденды за IV квартал
Как сообщается на сайте ПАО «Северсталь», совет директоров компании на заседании 30 января рекомендовал выплатить дивиденды за три месяца, завершившихся 31 декабря 2019 года, в размере 26,26 руб. на одну обыкновенную акцию.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар, осужденную за наркотики
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Фигурное катание
Французская фигуристка обвинила тренера в изнасиловании
Наука
Медики воссоздали трехмерные ткани сердца
Индуцированные стволовые клетки человека стали главным средством для воссоздания трехмерной ткани сердца.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Политика
Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в разработке шельфа Черного моря на предмет наличия ценных ресурсов, сообщил глава государства после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, которую показали украинские телеканалы.
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия
Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Политика
В ЕС одобрили договор об условиях Brexit
В среду депутаты Европарламента проголосовали за одобрение соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза.
Футбол
Цорн рассказал, что «Спартак» в зимнее трансферное окно намерен подписать опорного полузащитника
22-летний Соболев перешел из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца текущего сезона с возможностью выкупа.
Авто
Российский Skoda Karoq подешевел до старта продаж
Компания Skoda объявила о начале приёма заказов в России на компактный кроссовер Karoq.
Общество
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.
Технологии
Huawei не хочет возвращаться к сервисам Google
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на одного из руководителей Huawei, компания не собирается снова использовать сервисы Google даже в том случае, если США полностью снимет все запреты.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Общество
Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом
На вопрос, может ли Россия закрыть авиасообщение с Китаем, и мог бы поддержать такую меру Кремль, Песков ответил, что специальная рабочая группа внимательно следит за ситуацией вокруг распространения инфекции.
Футбол
«Рубин» объявил об аренде бразильца Пабло Сантоса
Общество
Huawei на три шага приблизилась к Samsung по продажам смартфонов
Китайская Huawei в 2019 году сократила отставание от лидера продаж смартфонов корейской Samsung, сообщается в отчете исследовательской компании Strategy Analytics, опубликованном 29 января.
Политика
В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.