Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

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Прожиточный минимум пока никому не нужен

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Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:19, Ашберн
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