Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
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