Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.

В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

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Происшествия В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.

Здоровье Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.

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