Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газета29 января в 12:06

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета29 января в 06:57

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ru28 января в 22:44

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС29 января в 04:56
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Политика

Москва уведомила Пекин о начале эвакуации россиян из провинции Хубэй

"По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубей", - информировали в пятницу в дипведомстве.
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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Общество

В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Московский Комсомолец вчера в 05:21
Гаджеты

Samsung запатентовала смартфон необычной формы

Станет ли необычный смартфон реально существующим, пока неясно.
Anonsens 09:53
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания 08:36
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В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

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Piter.tv 09:38
Хоккей

Ковальчук привел «Монреаль» к победе

Советский спорт 01:09
Футбол

Смолов порадовался переходу в «Сельту»: «Русские снова в деле в Виго»

«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист в инстаграме.
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу

Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.
Политическая Экспертиза 02:26
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
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В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
БИЗНЕС Online 09:00
Армия и оружие

Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35

Власти Польши в пятницу, 31 января заключили соглашение с США на приобретение 32 истребителей пятого поколения F-35.
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Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России

Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Футбол

Источник: ЦСКА и «Локомотив» интересуются футболистом «Тулузы»

Уругвайский защитник Агустин Рохель попал в сферу интересов московских ЦСКА и «Локомотива». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.
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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
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Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Армия и оружие

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Горбачев назвал поразительными слова Зеленского о роли СССР в войне

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал странными и поразительными слова главы украинского государства Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
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Кристина Орбакайте показала, как передвигается со сломанной ногой

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В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Национальная служба новостей вчера в 14:59
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК 11:09
Армия и оружие

Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа

Актуальные Новости вчера в 07:33
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Технологии

Кроссовер Kia Sportage получил сервисы «Яндекс» в России

Стоимость кроссовера KIA Sportage с обновленной мультимедийной системой (в комплектациях Luxe Plus, Prestige, GT Line и Premium остался прежним) – от 1 724 900 до 2 279 900 рублей.
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