Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Министр отметил, что данная цифра чуть выше, чем показатель инфляции. Он также добавил, что, судя по динамике последних пяти лет, размер прожиточного минимума в IV квартале, как правило, ниже, чем в III квартале.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
Твой Иркутск28 января в 21:34

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Прожиточный минимум рассчитывается в России очень странно — эксперт

Красная весна30 января в 04:37

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Изменение прожиточного минимума не снизит соцвыплаты, пояснил Минтруд

Милосердие.ru28 января в 16:20

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Чем нам грозит идея Минтруда снизить прожиточный минимум

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Минтруд определил величину прожиточного минимума

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МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК вчера в 14:05
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Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
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Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
РИА Новости 06:39
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Футбол

Гинер: «У Ганчаренко есть карт-бланш. Мне нравится игра ЦСКА»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал об управлении клубом и оценил работу главного тренера Виктора Ганчаренко.
Bobsoccer 08:47
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 08:16
Происшествия

В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша.
Lenta.ru вчера в 07:27
Футбол

«Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ

«Лестер» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 09:26
Армия и оружие

В США придумали ИИ для защиты НАТО от армии России

Для примера работы ATR-MCAS приводится сценарий, в котором США защищают своих союзников по НАТО от России.
Рамблер 08:24
Армия и оружие

Военные Украины испытали в Одессе новый корабль

Росбалт вчера в 14:15
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Политика

В России появилась партия «За правду»

Известия 08:17
Политика

В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым

Ранее в украинских СМИ появилась информация, согласно которой глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал о существовании идеи продавать воду в Крым и на этом зарабатывать.
РИА Новости 07:42
Космос

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 29 января в 09:24
Политика

Путин приказал привлечь самолеты ВКС для эвакуации россиян из КНР

Президент России Владимир Путин поручил привлечь к эвакуации россиян из Китая в связи с произошедшей в этой стране вспышкой коронавируса 2019-nCoV самолеты Воздушно-космических сил РФ.
Татар-информ 07:25
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Кино

В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition

Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Аргументы и Факты вчера в 01:30
Общество

На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

Российская газета 00:40
Кино

Трейлер нового «Форсажа» появился в сети

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Пятый канал вчера в 22:16
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы

Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
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Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
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Андронов о голе «Зенита» во Владикавказе: «Нашу программу остановили и 15 минут объясняли – мы должны признать, что мяч забит правильно»

Эфир был остановлен, запустили рекламу почти на 15 минут посреди программы, и все это время нам объясняли, что мы должны сейчас признать, что гол забит правильно.
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Политика

Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Lenta.ru 08:13
Футбол

«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно

Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Матч ТВ 05:38
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Как работают Яндекс.Новости?
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