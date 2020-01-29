с чего всё началось

Министр отметил, что данная цифра чуть выше, чем показатель инфляции. Он также добавил, что, судя по динамике последних пяти лет, размер прожиточного минимума в IV квартале, как правило, ниже, чем в III квартале.

В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

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