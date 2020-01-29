Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума
Министр отметил, что данная цифра чуть выше, чем показатель инфляции. Он также добавил, что, судя по динамике последних пяти лет, размер прожиточного минимума в IV квартале, как правило, ниже, чем в III квартале.
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На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.Твой Иркутск28 января в 21:34
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«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме
Радио Комсомольская правда29 января в 12:22
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