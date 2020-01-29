с чего всё началось

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.

В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Политика Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.

Теннис Софья Кенин стала победительницей Australian Open Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.

Культура Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".

Происшествия Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Политика Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2» Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.

Происшествия Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.