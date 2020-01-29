Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
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