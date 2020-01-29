Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

Министр отметил, что данная цифра чуть выше, чем показатель инфляции. Он также добавил, что, судя по динамике последних пяти лет, размер прожиточного минимума в IV квартале, как правило, ниже, чем в III квартале.
Читать в источнике
Комментировать5992
с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
Твой Иркутск28 января в 21:34

Подробнее о событии

Плохая традиция: Минтруд РФ заподозрили в саботаже указаний президента

REGNUM29 января в 11:21

«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме

Радио Комсомольская правда29 января в 12:22

Минтруд определил величину прожиточного минимума

Телеканал 360°29 января в 11:53

Прожиточный минимум рассчитывается в России очень странно — эксперт

Красная весна30 января в 04:37

Чем нам грозит идея Минтруда снизить прожиточный минимум

Online47.ru29 января в 05:37

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Изменение прожиточного минимума не снизит соцвыплаты, пояснил Минтруд

Милосердие.ru28 января в 16:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

REGNUM вчера в 22:56
Армия и оружие

США научили искусственный интеллект противостоять России в бою

Искусственный интеллект сможет противостоять армии России, если Москва вдруг решит напасть на какую-нибудь страну НАТО.
Телеканал 360° 07:51
Футбол

Кике Сетьен: «Слезы наворачиваются на глаза, когда вижу, как тренируется Дембеле»

Слезы наворачиваются на глаза, когда вижу, с какой интенсивностью и мощью тренируется Усман.
Спорт-Экспресс 05:05
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Общество

В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
RT на русском 06:56
Общество

В Китае приостановили съемки фильмов и сериалов из-за коронавируса

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения КНР сообщил, что съемки всех фильмов и телесериалов в Китае из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом, приостановлены, сообщается в заявлении ведомства.
РЕН ТВ 05:12
Политика

Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Национальная служба новостей 30 января в 10:52
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

Лукашенко поблагодарил Помпео за его визит в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен госсекретарю США Майклу Помпео за его визит в Минск после долгого периода недопонимания между странами.
ТАСС 03:40
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Чита.Ру вчера в 21:55
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

Мужчина напал на беременную женщину-врача в больнице Башкирии

Мужчина — родственник другого пациента — избил беременную женщину-врача при посетителях.
iReactor 06:22
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Киберспорт

Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0

Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Дни24 06:45
Политика

Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
РИА Новости 07:41
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Политика

Сенат назначил голосование по импичменту Трампу

Сенат США утвердил дату голосования по импичменту президента Дональда Трампа.
Телеканал 360° вчера в 20:05
Общество

В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
Новая газета 06:20
Футбол

Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
РИА Новости 06:40
Происшествия

Беглов назвал трагедией смерть рабочего при обрушении спорткомплекса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким рабочего, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
РБК 06:41
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество

Что изменилось в жизни россиян с 1 февраля

С первого февраля в России вступают в силу многие новые законы. «Москва.ру» собрала все изменения, которые произойдут в стране.
Mockva.ru 05:17
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Футбол

Жиру был в ярости из-за сорвавшегося трансфера в «Интер»

Отмечается, что Интер пошел на такие действия из-за трансфера полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена, чей переход обошелся клубу в 20 млн евро.
Советский спорт 07:37
Авто

Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Faktom вчера в 07:31
Технологии

Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp

Как сообщает ToDay News Ufa, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram сообщил о принципиальных различиях в мессенджерах и почему использование WhatsApp может привести к утечке персоональных данных.
ToDay News Ufa 30 января в 23:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное