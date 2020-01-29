Экономика
Время БиробиджанаМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей, а для детей — 10 383 рубля.
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с чего всё началось
Согласно законопроекту, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, предложено установить прожиточный минимум на уровне 10 609 рублей на душу населения.ФАН28 января в 19:39
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«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме
Радио Комсомольская правда29 января в 12:22
Минтруд посчитал прожиточный минимум слишком большим и предложил его урезать
Телеканал 360°28 января в 16:27
Поживший «на макарошках» депутат разнес идею Минтруда о снижении прожиточного минимума
Народные новости29 января в 07:04
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Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти
Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.
Транспорт
В московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
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Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в американском штате Флорида с группой интернет-спутников Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
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Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования.
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На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Рубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Москва, Путину: «Я очень хочу жить!!! Перекройте путь этой отраве!»
Одна из главных причин роста онкологии, считает Корепина, — это ужасное качество продуктов питания.
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Рабочий пытался зацепиться за люльку: как рухнул СКК «Петербургский»
ЧП в Петербурге: обрушились конструкции спортивно-концертного комплекса (СКК). Там находились рабочие, которые готовили здание к сносу.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Политика
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
Наука
В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
Биологи из Франции обнаружили в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
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"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
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Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter
Роскомнадзор открыл административное дело против зарубежных компаний Facebook и Twitter, которые владеют одноименными социальными сетями.
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Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам
Общество
Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру
Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.