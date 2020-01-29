Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума
Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета29 января в 06:57
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Авто
Skoda начала продажи Karoq в России
Компания Skoda начала в России продажи своего компактного кроссовера Karoq, но отгрузки первых авто дилерами стартуют только 14 февраля.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Наука
Учёные выяснили, какие части 21-й хромосомы связаны с синдромом Дауна
Британские ученые выделили конкретные участки в 21-й хромосоме, отвечающие за развитие когнитивных нарушений у людей с синдромом Дауна.
Общество
«Притворяется невинной овечкой»: в Сети обсуждают новый выход Селены Гомес
Певицу увидели в процессе съемок нового видео. На днях Селена Гомес снимала новое музыкальное видео на песню из последнего альбома Rare.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Политика
Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС
Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
Армия и оружие
Первый построенный в Турции авианосец показали на снимке
Первый турецкий авианосец Anadolu, сдача которого Военно-морским силам страны запланирована на текущий год, попал на спутниковые снимки.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Экономика
Financial Times: Россия окрепла из-за санкций
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Политика
В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который ранее опубликовало Министерство Юстиции, противоречит задачам, поставленным в послании президента.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Футбол
Черчесов высказался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу трансферов нападающих национальной команды - Николай Комличенко, Александр Соболев и Федор Смолов, передает "Чемпионат.com".
Теннис
Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
Наука
Химики синтезировали ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами
Британские ученые синтезировали рекордно большое ароматическое кольцо с 162 сопряженными электронами из 12 порфириновых частей, связанных алкиновыми мостиками.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 213 человек
Заболевание выявили у более 9 тысяч пациентов. Число жертв коронавируса в Китае выросло и теперь насчитывает 213 человек.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Политика
Мишустин рассказал о будущем налогоплательщиков
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики" в Казахстане рассказал о том, как будет выглядеть будущее российских налогоплательщиков.
Армия и оружие