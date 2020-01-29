Ранее Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.

В Минтруде рассказали о динамике изменения прожиточного минимума

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