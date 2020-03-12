с чего всё началось

Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начинается с 1 июля.

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

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Здоровье Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Политика Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.

Политика В Кремле прокомментировали возможность ограничения въезда из Европы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.

Политика Пескову напомнили о запрете на обнуление президентских сроков Ельцину Журналисты напомнили представителю Кремля Дмитрию Пескову о запрете Конституционного суда (КС) баллотироваться на новый, третий срок тогдашнему президенту Россию Борису Ельцину в 1998 году.

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Общество В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.

Экономика Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.

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Экономика Мишустин объяснил падение рынков Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.

Общество В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".

Общество Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств не оплативших проезд детей.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Общество Том Хэнкс заразился коронавирусом На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.

Экономика Сбербанк назвал самые популярные туристические направления у россиян Самым популярным летним туристическим направлением у россиян в 2019 году стала Турция, а зимним — Финляндия, показало исследование лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные" (его результаты поступили в "Ъ").

Политика Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.

Здоровье Вернувшихся с заграничного отдыха пермяков отправляют на больничный «Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в Китае, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание главного санитарного врача региона о нахождении в изоляции», — заявили в ведомстве.

Общество Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.