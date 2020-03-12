Общество
РИА НовостиВ Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начинается с 1 июля.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Политика
Конгресс ограничил полномочия Трампа по применению силы против Ирана
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила в среду резолюцию, которая ограничивает полномочия президента страны Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Экономика
Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год
Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год.
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
Космос
В Солнечной системе нашли почти 140 новых малых планет
Политика
Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Общество
Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе
По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Футбол
Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов
Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию
Потери в сфере въездного туризма России могут стать сильнейшим ударом по туристическому бизнесу за последние 20 лет из-за оттока туристов на фоне ситуации с коронавирусом, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Экономика
АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
Общество
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Киберспорт
За первые 24 часа в Call of Duty: Warzone сыграло 6 млн человек
Activision объявила, что за первые сутки в королевскую битву Call of Duty: Warzone сыграло более 6 млн человек — это более чем вдвое выше 24-часовой аудитории Apex Legends (2,5 млн человек).
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Политика
В Минске договорились о разведении сил в Донбассе
Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).