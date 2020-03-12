Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет начинается с 1 июля.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минтруд разъяснил порядок назначения и выплаты пособий на детей

Вести.Ru04:05

В России максимально упростили оформление выплаты на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда04:05

Как получить выплату на ребенка от 3 до 7 лет

Российская газета04:00

Минтруд рассказал, как оформляются новые выплаты на детей

Московский Комсомолец03:50

Минтруд разъяснил порядок оформления выплат на детей

News.ru03:47

Выплата на детей от 3 до 7 лет: впервые будет действовать единый упрощенный порядок оформления для всей страны

Глас Народа03:17

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

РИА Новости03:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Политика

Конгресс ограничил полномочия Трампа по применению силы против Ирана

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила в среду резолюцию, которая ограничивает полномочия президента страны Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Известия вчера в 20:40
Экономика

Россия хотела продлить соглашение ОПЕК+ на год

Премьер-министр РФ рассказал, что в процессе переговоров о снижении добычи нефти Россия выдвинула предложение продлить соглашение ОПЕК+ на год.
Долг.рф 04:15
Общество

Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:22
Космос

В Солнечной системе нашли почти 140 новых малых планет

Популярная механика 04:05
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе

По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
Городовой 04:03
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM вчера в 02:07
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Футбол

Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» от «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» высказался о поражении от испанского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 04:53
Общество

Иностранцы практически полностью прекратили покупать туры в Россию

Потери в сфере въездного туризма России могут стать сильнейшим ударом по туристическому бизнесу за последние 20 лет из-за оттока туристов на фоне ситуации с коронавирусом, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 01:54
Экономика

АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
АБН вчера в 00:17
Общество

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Известия 01:34
Киберспорт

За первые 24 часа в Call of Duty: Warzone сыграло 6 млн человек

Activision объявила, что за первые сутки в королевскую битву Call of Duty: Warzone сыграло более 6 млн человек — это более чем вдвое выше 24-часовой аудитории Apex Legends (2,5 млн человек).
Игромания.ру 02:01
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости вчера в 17:59
Политика

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе

Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:59
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное