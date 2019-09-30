с чего всё началось

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

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