Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Общество
Названо число записавшихся в поляки белорусов
Отмечается, что с момента начала выдачи карт поляка в 2008 году их получили уже 131 770 белорусов.
Lenta.ru 12:49
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Сомали
Инцидент произошёл в регионе Нижняя Шабелле в Сомали. После взрыва боевики начали обстреливать базу, сообщает The Associated Press.
News.ru 05:32
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
Путешествия
Туристы из России пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды
Российские туристы, проживающие в одном из трехзвездочных отелей в провинции Анталья, пытались вывезти оттуда чемодан еды.
Вести.Ru 12:24
Фигурное катание
Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
Ридус вчера в 16:02
Спорт
Итальянский клуб уволил тренера за оскорбление 16-летней школьницы
Клуб итальянской серии D «Гроссето» уволил тренера молодежной команды за высказывания в адрес эко-активистки Греты Тунберг.
Матч ТВ 07:49
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Энергетика
Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли
Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.
Интерфакс 08:37
Армия и оружие
ВС РФ получили новые танки Т-90М
Как напоминает «Газета.ru», государственный контракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между министерством обороны РФ и «Уралвагонзаводом» на форуме «Армия-2019» в июне.
ФАН вчера в 22:10
Футбол
В РФС создан департамент по борьбе с договорными матчами
Как сообщает официальный сайт РФС, новый департамент будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попытками влияния на результат, анализом информации от букмекерских компаний и контролем деятельности субъектов футбольного рынка.
RT на русском 12:39
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Здоровье
Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках
По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
Росбалт 07:56
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Космос
Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился в космосе внешне
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, прибывший на МКС на прошлой неделе, рассказал об изменениях, которые произошли с его телом за пять дней пребывания в космосе.
РЕН ТВ 11:55
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Политика
США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
РИА Новости 10:50
Футбол
Артем Дзюба — о команде Виллаша-Боаша: «Это был лучший состав в истории российского футбола»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил последнее выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16 и отметил, что тот состав был лучшим в истории российского футбола.
Спорт-Экспресс 13:10
Политика
Украина установила сроки достижения критериев для членства в ЕС и НАТО
В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО.
ФАН 07:43
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Путешествия
Посол: женщины без ограничений смогут посещать Саудовскую Аравию
Женщины свободно смогут посещать Саудовскую Аравию с туристическими целями без сопровождения родственников-мужчин, заявил в понедельник посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.
РИА Новости 10:31
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Армия и оружие
Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии
В Сирии уничтожены главные силы запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».
Известия 12:18
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19