Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Происшествия
Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.
РИА Новости 07:07
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Российская газета 01:55
Хоккей
«Адмирал» обыграл в серии буллитов «Сибирь»
Владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата победил в серии буллитов «Сибирь» со счетом 3:2. Счет открыл форвард гостей Александр Шаров в конце первого периода.
ProstoProSport 08:25
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Экономика
В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей
Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:21
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Гаджеты
Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен
Менеджер по продвижению бренда Xiaomi прямо заявил, что компания выпустит только Mi Mix Alpha и никаких других смартфонов из серии Mi Mix.
ГЛАС.RU 07:15
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Шоу-бизнес
Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз
В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.
Газета Metro 04:04
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Авто
«Яндекс.Драйв» дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями
"Яндекс" дополнил автопарк своего сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" 30 электромобилями.
ТАСС 07:00
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Происшествия
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»
В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Шоу-бизнес
Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Происшествия
Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания
В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес
Андрей Разин признался, что не был в больнице у Заворотнюк
Известный продюсер Андрей Разин, которого уже обвиняли в излишнем внимании к проблеме Анастасии Заворотнюк, сделал про болеющую актрису новый пост.
Телепрограмма вчера в 12:35
Футбол
«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско
Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Вести.Ru 07:55
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие
Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе
В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Футбол
Мамаев заявил, что его и Кокорина не били в тюрьме
Спорт-Экспресс 08:34
Общество
Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.
Интерфакс 07:22
Происшествия
В Петербурге задержали вандала, испортившего ограду Русского музея
В Петербурге вандал испортил ограду Русского музея. ЧП произошло вечером 29 сентября.
АБН 01:38