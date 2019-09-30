С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

Происшествия Журналист ВГТРК показал автомобиль россиян, убитых в ЦАР Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал на видео автомобиль убитых в ЦАР журналистов.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Хоккей «Адмирал» обыграл в серии буллитов «Сибирь» Владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата победил в серии буллитов «Сибирь» со счетом 3:2. Счет открыл форвард гостей Александр Шаров в конце первого периода.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Экономика В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 12130 рублей Правительство внесло в понедельник в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика В Севастополе сформирован новый состав правительства Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Гаджеты Mi Mix 4 от Xiaomi официально отменен Менеджер по продвижению бренда Xiaomi прямо заявил, что компания выпустит только Mi Mix Alpha и никаких других смартфонов из серии Mi Mix.

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Шоу-бизнес Рики Мартин станет отцом в четвёртый раз В апреле 2016 года папарацци застали Мартина с шведско-сирийским художником из Лондона Джваном Йосефом.

Здоровье Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.

Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

Происшествия В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак» В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.

Шоу-бизнес Алена Водонаева показала третью ногу Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.

Политика Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.

Происшествия Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Шоу-бизнес Андрей Разин признался, что не был в больнице у Заворотнюк Известный продюсер Андрей Разин, которого уже обвиняли в излишнем внимании к проблеме Анастасии Заворотнюк, сделал про болеющую актрису новый пост.

Футбол «Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".

Футбол Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Общество Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.