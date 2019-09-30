с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Авто Новая модель для России: первый обзор Opel Grandland X Внешность: немецкий сородич В фонарях и линиях кузова Opel Grandland X можно найти что-то от Astra, SEAT и даже от Volkswagen.

Здоровье Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.

Общество Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела» В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».

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Происшествия Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.

Спорт Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

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Политика Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Политика Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.

Волейбол Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.

Происшествия Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Общество Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.

Армия и оружие На Украине называют условия отвода войск на Донбассе Одним из этапов минских договорённостей является разведение войск – отвод от линии соприкосновения на Донбассе.

Происшествия В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Политика Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России.

Происшествия Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Политика Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.

Политика CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.