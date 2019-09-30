Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Происшествия
Опубликовано видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
РИА Новости 10:19
Политика
Кремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста
Ранее член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в одном из интервью заявил, что российские власти якобы думают о дальнейшем повышении пенсионного возраста до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Известия 10:09
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Astera 27 сентября в 11:54
Политика
Иран ждет от США $50 млрд компенсации за незаконные санкции
Как заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резайи, США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, об этом сообщают «Вести.ру».
Военное дело 08:38
Политика
Суд Гааги огласит решение по делу акционеров ЮКОС 18 февраля 2020 года
Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости 09:21
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Саратовский губернатор назвал причины проблем с подачей отопления
Глава региона напомнил присутствующим, что поэтапная подача тепла началась 23 сентября, к 1 октября подключены должны быть 100% объектов социальной сферы и дома.
Регион 64 08:38
Экономика
Финтех-стартап Revolut выйдет на российский рынок до конца года
Британский финтех-стартап Revolut до конца года выйдет на восемь новых рынков, включая Россию, Бразилию, Японию и США.
Афиша Daily 08:20
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 09:28
Здоровье
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Политика
Кличко подал в суд из-за намерения уволить его
Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 09:58
Политика
Восемь стран ЕС присоединились к механизму расчётов с Ираном
Специальный советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи заявила о решении ещё восьми стран Евросоюза присоединиться к специальному механизму для расчётов с Ираном INSTEX.
RT на русском 10:14
Наука
Нервозные движения могут стимулировать мозг для работы
Сосредоточиваясь на работе, люди совершают массу «нервозных» движений: вертят в руке карандаш, барабанят пальцами по столу, качают ногой и так далее.
Naked Science 04:18
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Авто
Geely строит завод по производству летающих автомобилей
После строительства фундамента и производства композитных деталей для воздушных автомобилей начнут собирать производственную линию и строить полигон для испытаний летательных транспортных средств.
За рулем 09:56
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Политика
Украинская авиакомпания пострадала из-за необходимости облетать Россию
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) была вынуждена отказаться из-за нерентабельности от рейса из Киева в Алма-Аты, обусловленной необходимостью облетать Россию.
Lenta.ru 09:50
Политика
На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца
Сегодня, 29 сентября, в Австрии состоялись досрочные парламентские выборы.
RuNews24.ru вчера в 15:46
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательный сроком в два года, передает корреспондент РБК с заседания Мосгорсуда.
РБК 05:28
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01