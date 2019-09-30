Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Минтруд планирует проиндексировать пенсии с 1 января

ТК Звезда08:27

Повышение пенсий с 1 января коснется 31 млн россиян

Московский Комсомолец08:16

Пенсии 31 миллиона россиян проиндексируют с 1 января

Телеканал 360°05:54

В Минтруде объявили о повышении пенсий с 1 января

Национальная служба новостей07:45

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

RT на русском07:02

Свыше 30 миллионов российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января будущего года

Эхо Москвы08:00

Минтруд рассказал о повышении пенсий с 1 января

Взгляд.ру07:57
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С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»

Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.
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В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

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Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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По предварительным данным, 33-летний мужчина зашел в кабинет начальных классов, где ранил себя ножовкой в область шеи.
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Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
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«Уралвагонзавод» отправил в распоряжение российской армии первую партию модернизированных танков Т-90М, сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на заявление главкома Сухопутных войск России Олега Салюкова.
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Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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