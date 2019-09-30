Экономика
RT на русскомВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
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Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro 28 сентября в 17:31
Политика
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Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
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На Кубани мужчина проник в школу и ранил себя ножовкой
Инцидент произошел утром 30 сентября в кабинете начальных классов школы. По предварительным данным, в класс проник 33-летний мужчина.
Деловая газета. Юг 04:55
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Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату
RT на русском 08:19
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Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
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В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Astera 27 сентября в 11:54
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Здоровье
Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
Москалькова в августе направила обращение в Минздрав России по поводу проблемы c поставками препарата бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра", применяемого при лечении онкологии, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости 02:12
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Алена Водонаева показала третью ногу
Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.
Дни.ру 08:10
Интернет
В Android появилась новая функция
В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает Android Police.
РИА Новости 08:51
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
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Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.
Известия вчера в 17:02
Политика
Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Известия 07:12
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Одноклассница Чайки обошлась Красноярскому краю в 8 млн рублей
Как сообщил телеканал ТВК, работы обошлись властям в 8 млн рублей. Деньги были выделены краевой администрацией.
Первое антикоррупционное СМИ 05:04
Игры
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Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Футбол
Песня Меладзе на русском языке разгневала грузинских спортсменов
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе возмутились проигрыванием песни Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке во время матча с Уругваем, сообщают грузинские СМИ.
Московский Комсомолец 08:36