С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

Политика Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Армия и оружие Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Наука Ученые выяснили, что препятствует появлению рака Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.

Происшествия На Кубани мужчина проник в школу и ранил себя ножовкой Инцидент произошел утром 30 сентября в кабинете начальных классов школы. По предварительным данным, в класс проник 33-летний мужчина.

Здоровье Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Здоровье Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных Москалькова в августе направила обращение в Минздрав России по поводу проблемы c поставками препарата бевацизумаб под торговым наименованием "Авегра", применяемого при лечении онкологии, уточнили в пресс-службе.

Шоу-бизнес Алена Водонаева показала третью ногу Алена Водонаева часто делится с фолловерами откровенными и провокационными снимками.

Интернет В Android появилась новая функция В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает Android Police.

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 октября Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.

Политика Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

Общество Одноклассница Чайки обошлась Красноярскому краю в 8 млн рублей Как сообщил телеканал ТВК, работы обошлись властям в 8 млн рублей. Деньги были выделены краевой администрацией.

Игры Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.