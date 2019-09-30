Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Повышение пенсий с 1 января коснется 31 миллиона россиян

РИА Новости09:44

Пенсии 31 миллиона россиян проиндексируют с 1 января

Телеканал 360°05:54

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января

Российская газета09:16

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

RT на русском07:02

Свыше 30 миллионов российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января будущего года

Эхо Москвы08:00

Повышение пенсий с 1 января коснется 31 млн россиян

Московский Комсомолец08:16

С 1 января страховые пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 % - Минтруд

Финмаркет05:40
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Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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Главе МИД Грузии устроили акцию из-за встречи с Лавровым

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В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты

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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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В России цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% уже в ноябре этого года. Причиной называют запуск новой системы контроля качества.
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Танки Т-90М поступили в российские войска

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С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Армия и оружие

Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

Вести.Ru вчера в 13:04
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Не лечивший дочь от ВИЧ священник избежал наказания

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Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
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