Экономика
РИА НовостиВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
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Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Экономика
ЦБ направит Сбербанку предписание из-за неподключения к СБП
Сегодня, 1 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ направит в ПАО «Сбербанк России» предписание в связи с неподключением к «Системе быстрых платежей» (СБП).
Саминвестор 03:13
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Политика
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
РИА Новости 13:20
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Газета.Ru вчера в 10:19
Интернет
WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, отмечает The Verge.
Ведомости 10:59
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
РБК ознакомился с документом, 1 октября он рассматривался в ТПП на совещании с представителями бизнеса, банков, некредитных финансовых организаций и Минюста, рассказали РБК два участника встречи.
РБК 14:38
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 13:44
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Кино
Мэтт Ривз планирует трилогию о Бэтмене с Найтвингом и Бэтгерл
Которая положит начало новой вселенной О новом «Бэтмене» Мэтта Ривза известно пока не столь много.
Srnsk 08:10
Здоровье
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Политика
В Пекине прошел парад в честь 70-летия КНР
В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в честь 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики.
Телеканал RTVI 03:28
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Футбол
«Локомотив» дома проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболисты российского "Локомотива" дома уступили испанскому "Атлетико" со счетом 0:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС 16:56
Авто
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», автомобили Hyundai Tucson Rock Edition комплектуются двумя вариантами двигателя: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом.
Автоновости дня 10:08
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика
Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с американским актером Томом Крузом и рассказал ему о собственном опыте работы в кино и преимуществах съемок фильмов на Украине, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 03:34
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Финансы
Тверитянам станет сложнее получить новый кредит
С 1 октября ужесточились правила выдачи займа. Банки начнут учитывать при выдаче кредитов в первую очередь - долговую нагрузку заёмщика.
ТИДЦ 11:01
Происшествия
Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване
Пролет рухнул в воду, а бензовоз приземлился на рыбацкие лодки и загорелся. Ударной волной людей разбросало в стороны.
Вести.Ru 03:29
Происшествия
Полицейский в США осуждена за убийство чернокожего соседа
В Далласе в штате Техас присяжные признали бывшую сотрудницу полиции виновной в убийстве соседа, сообщает телеканал NBC.
Взгляд.ру 14:55