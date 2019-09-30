с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Происшествия Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.

Спорт Самуэльссон призвал жестко наказать Россию за допинг Олимпийский чемпион Пхенчхана в тексте указал на ошибки ВАДА в борьбе с допингом, а также призвал жестко наказать Россию за допинговые скандалы.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.

Здоровье Врачи онкоцентра имени Блохина составили график увольнений Врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить.

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

Происшествия В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.

Политика Британия ослабила санкции против России ради Марса Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.

Происшествия В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.

Экономика Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Экономика BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций.

Происшествия В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.

Армия и оружие Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Космос «Союз МС-12» отстыковался от МКС перед спуском на Землю Пилотируемый корабль "Союз МС-12" с российским космонавтом Алексеем Овчининым, американским астронавтом Ником Хейгом и первым космонавтом от ОАЭ Хаззаа аль-Мансури в четверг в 10:37 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции, сообщается в трансляции "Роскосмоса".

Экономика «Магнит» сократит число собственных торговых марок Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.

Единоборства Александр Емельяненко подрался с соперником до боя Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Общество Суд потребовал от Алибасова доказательств покупки «Крота» в «Ашане» Пресненский районный суд Москвы потребовал от продюсера Бари Алибасова предоставить доказательства, что жидкость для прочистки труб «Крот», которой он отравился летом, была куплена в магазине «Ашан», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.