Экономика
РИА НовостиВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
Читать в источнике
Оценить424
с чего всё началось
Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.Известиявчера в 09:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
RT на русском 19:11
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru 19:27
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Политика
Пушков посоветовал переименовать группу «Балтик плюс» в ПАСЕ
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично прокомментировал создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы «Балтик плюс», целью которой станет противостояние России.
Известия 19:47
Армия и оружие
Армию России вооружат беспилотником «Орлан-30»
Российскую армию в 2020 году вооружат новым беспилотником "Орлан-30".
Газета.Ru 21:35
Футбол
Видеотрансляция матча «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 03:30
На Sports.ru можно посмотреть матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» в прямом эфире. Начало – в 03:30 по московскому времени.
Sports.ru 18:35
Армия и оружие
Армия РФ получила модернизированные танки Т-90М
Новый вид техники начал поступать на вооружение в Минобороны России. Армия РФ стала приобретать модернизированные танки Т-90М.
NewInform вчера в 03:13
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
Lenta.ru 16:53
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Космос
NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзах» с Роскосмосом
NASA ведет переговоры с Роскосмосом по поводу закупки дополнительных мест на кораблях "Союз", которые доставят астронавтов на МКС после весны 2020 года, сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
РЕН ТВ 20:22
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Политика
В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера
Главы МИД самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают на то, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса на встрече контактной группы 1 октября в Минске.
RT на русском вчера в 06:31
Единоборства
Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье
Спорт-Экспресс 05:54
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Вести.Ru вчера в 08:25
Экономика
На перепись населения выделят 33 млрд рублей
На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.
Газета.Ru 07:27
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Происшествия
Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой
"1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.
Российская газета 21:30
Недвижимость
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК 17:00
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38
Гаджеты
Бегство Samsung из Китая. Компания закрывает в Поднебесной свой последний завод по производству смартфонов
Как сообщает источник, последний китайский завод Samsung по производству смартфонов будет закрыт в конце текущего месяца.
iXBT.com 12:16
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14