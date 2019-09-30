с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Здоровье ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.

Здоровье Рекламу сладкого в России призвали ограничить Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.

Политика Пушков посоветовал переименовать группу «Балтик плюс» в ПАСЕ Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков иронично прокомментировал создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы «Балтик плюс», целью которой станет противостояние России.

Армия и оружие Армию России вооружат беспилотником «Орлан-30» Российскую армию в 2020 году вооружат новым беспилотником "Орлан-30".

Армия и оружие Армия РФ получила модернизированные танки Т-90М Новый вид техники начал поступать на вооружение в Минобороны России. Армия РФ стала приобретать модернизированные танки Т-90М.

Футбол Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.

Космос NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзах» с Роскосмосом NASA ведет переговоры с Роскосмосом по поводу закупки дополнительных мест на кораблях "Союз", которые доставят астронавтов на МКС после весны 2020 года, сообщил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Политика В ДНР и ЛНР призвали Киев согласовать формулу Штайнмайера Главы МИД самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего рассчитывают на то, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса на встрече контактной группы 1 октября в Минске.

Экономика На перепись населения выделят 33 млрд рублей На покупку 360 тыс. устройств и операционной системы Росстат потратит 6,7 млрд руб. Ранее сообщалось, что первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

Происшествия Во Владивостоке пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой "1 октября 2019 на конечной остановке на улице Сахалинская в трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора - женщину 1965 года рождения, нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся", - говорится в сообщении.

Недвижимость Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.

Хоккей Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».