с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

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Политика МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.

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