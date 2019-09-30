с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Экономика «Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.

Футбол Стали известны сроки возвращения Малкома Стали известны сроки возвращения бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Малкома в стан сине-бело-голубых.

Происшествия Тренер по боксу скончался после драки в кузбасском баре В больнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого умер 25-летний тренер по боксу Болот Атакулов, который пострадал во время драки в одном из баров.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье Юлия Проскурякова, Ида Достман, Лиза Галкина, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте В центре внимания на фото, которым поделился Галкин находится 6-летняя Лиза.

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Общество Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3% В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.

Интернет Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.

Политика В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Грузинский «террорист номер один» ликвидирован на Украине На Украине «грузинский террорист номер один» был объявлен в розыск после того, как 22 сентября при проверке документов в Киеве открыл стрельбу по правоохранителям.

Культура Ушел из жизни чешский певец Карел Готт Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.

Здоровье Названы предвестники сердечного приступа у женщин Британский фонд здоровья (BHF) перечислил признаки, по которым можно определить приближение сердечного приступа у женщин, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР «Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.

Происшествия В редакции газеты «Черновик» при обысках изъяли системные блоки Что в точности изъято, журналисты определят, когда наведут в офисе порядок, добавил Магомедов. Комментариев от следствия у "Интерфакса" нет.

Гаджеты Huawei закрыла лазейку для установки сервисов от Google на Mate 30 Pro После презентации стало известно, что для Huawei Mate 30 создан сайт, откуда можно было скачать приложение для «взлома» смартфона, позволяющего устанавливать все сервисы Google.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.