с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Челябинский губернатор поменял структуру правительства Челябинский губернатор Алексей Текслер на заседании правительства области 3 октября объявил об упразднении должности вице-губернатора—руководителя аппарата губернатора и правительства, которую занимал Евгений Голицын.

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