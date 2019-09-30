Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
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Минтруд повысит пенсии неработающих россиян в следующем году

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