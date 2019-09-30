Экономика
РИА НовостиВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
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Здоровье
Росздравнадзор разберется в ситуации с ядовитым лекарством от изжоги
Росздравнадзор попросил производителей и импортеров предоставить данные о принятых решениях в отношении лекарств от изжоги, в состав которых входит опасная субстанция ранитидина гидрохлорид.
Вечерняя Москва вчера в 05:47
Происшествия
На красноярских Столбах медведь загнал трех туристов на скалу
Накануне медведь загнал трех человек на скалу «Чертов палец». Самостоятельно отогнать хищника им не удалось.
ИА 1-Line вчера в 23:11
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 29 сентября в 10:57
Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 14:23
Космос
Названо место скопления инопланетных зондов
Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
Политика
Зеленского уличили в копировании указа с документа ООН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН.
Известия вчера в 15:36
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в 6 раз
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что штрафы для тех, кто пытается уклониться от службы в армии, могут вырасти в шесть раз.
Газета.Ru вчера в 15:56
Футбол
«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур
Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру 29 сентября в 22:56
Политика
Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка
Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском вчера в 17:31
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Космос
NASA отправит на Титан робота-трансформера
Портал Поиск 28 сентября в 05:32
Авто
Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок
Компания Renault начинает продажи нового дешевого трехрядного вседорожника Triber за пределами Индии.
Новые автомобили 28 сентября в 23:00
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие
Шведский флот возвращается на подземную базу из-за «российской угрозы»
Штаб-квартира шведских военно-морских сил (ВМС) возвращается на подземную базу на острове Мускё, построенную для ВМС в 1950–1960-х годах.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Происшествия
Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям
Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru вчера в 13:16
Общество
Валерий Радаев потребовал от министров «разобраться с писульками»
Взгляд-инфо вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Политика
Мадуро назвал Россию великой державой XXI века
Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже
Известия вчера в 21:01
Происшествия
Европротокол становится «безлимитным» по всей России
Европротокол с 1 октября становится «безлимитным» по всей России.
BFM.ru вчера в 21:44
Политика
Александр Блошкин стал председателем Волгоградской облдумы
За Александра Блошкина на посту председателя областной думы проголосовали единогласно все 38 депутатов.
Волгоградская правда вчера в 08:24