с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Политика ГБР Украины не дождалось Порошенко на допрос Экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, ожидавшее его для показаний по делу о незаконном пересечении госграницы.

Шоу-бизнес Гуф рассказал Собчак о диагнозе и одиночестве Знаменитый рэпер регулярно лечится в психбольницах и страдает от одиночества. Друзья от Долматова отвернулись.

Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

Политика OMV заявила о хорошем шансе согласовать с Данией «Северный поток — 2» Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что оператор проекта «Северный поток — 2» видит «очень хороший шанс» получить от Дании разрешение на строительство газопровода.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Здоровье Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Армия и оружие В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан» В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".

Общество Первый снег выпадет в Петербурге на выходных Шторм в северной столице к 5 октября сменится снегом – пока что мокрым – заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Общество Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

Здоровье Врачи больницы в Перми решили массово уволиться Врачи неонатологи в пермском роддоме решили массово уволиться из-за того, что им не выплачивают за сверхурочные, об этом заведующая отделением заявила на Youtube-канале «Альянс врачей».

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Позже, в 2018-м, об участии чеченских спецназовцев в учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа говорил и лично Кадыров, хотя о высадке бойцов на территории Норвегии он не упоминал, пишет «Новая газета».

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы Стоит отметить, что на мероприятии Регина Тодоренко появилась без своего мужа Влада Топалова.

Здоровье Вызывающее рак лекарство от язвы желудка изъяли из продажи в России Изъять из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» решил Росздравнадзор, 3 октября сообщает «Российская газета».

Политика ФБР запустило рекламу на русском для вербовки шпионов ФБР разместило в Facebook рекламу на русском языке, чтобы привлечь желающих сотрудничать с американскими спецслужбами.

Финансы СМИ: Нацбанк Украины распродает валюту для поддержания гривны Национальный банк Украины (НБУ) после почти двухмесячного перерыва вновь начал распродавать валюту, чтобы поддержать курс гривны.

Гаджеты В России начали продавать кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global начала официальные продажи на российском рынке нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip, выполненного в форм-факторе "раскладушка".