с чего всё началось

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Авто Hyundai раскрыла стоимость подписки на свои автомобили в России Компания Hyundai Motor объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility. Новый сервис станет доступен 14 октября.

Политика Глава комитета Рады заявил, что в Минске «никто ничего не подписывал» Глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко из "Слуги народа" заявил в Facebook, что вчера в Минске "никто ничего не подписывал", имея в виду формулу Штайнмайера об особом статусе Донбасса.

Политика «Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.

Политика В Донбассе отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера» В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках положительно отнеслись к согласованию контактной группой, в том числе Киевом, "формулы Штайнмайера" в Минске.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Шейнин выгнал украинского эксперта из студии за слова о Марке Захарове Украинский журналист Андрей Метлев в эфире Первого канала заявил, что покойный режиссер Марк Захаров «насосался от КПСС так, что разбух».

Политика Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика «Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.

Политика Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.

Общество В Нью-Йорке отказались от термина «нелегальный мигрант» В рамках борьбы с дискриминацией на почве иммиграционного статуса и национального происхождения власти Нью-Йорка приняли решение внести изменения в законодательство и запретить термин «нелегальный мигрант».

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пристыдила Диму Билана за извинения перед Самарой Напомним, 8 сентября Дима Билан выступил нетрезвым на Дне города Самары. За выступление бюджет города заплатил певцу 2,7 млн рублей.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Спорт Мама 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на ЧМ Мама украинской прыгуньи Ярославы Могучих Ольга оценила выступление дочери на чемпионате мира в Дохе, Катар, передают "Факты".

Общество Региональный штат ГИБДД ещё сократят Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня» Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.

Происшествия В Туве 12-летний мальчик потерялся в лесу во время сбора шишек В Туве проходит поиск 12-летнего мальчика, который потерялся в Тоджинском районе, когда пошел с отцом собирать кедровые шишки.

Происшествия В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.