Экономика
РИА НовостиВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
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с чего всё началось
Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.Известия30 сентября в 09:23
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С 1 января страховые пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 % - Минтруд
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