Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд. Выплата увеличится на 6,6 процента, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции — 3,8 процента.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

ТАСС09:58

Свыше 30 миллионов российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии с 1 января будущего года

Эхо Москвы08:00

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января

Российская газета09:16

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

RT на русском07:02

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

РИА Новости10:23

Пенсии 31 миллиона россиян проиндексируют с 1 января

Телеканал 360°05:54

С 1 января страховые пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 % - Минтруд

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