с чего всё началось

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

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