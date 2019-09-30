Экономика

ТАССТАССВ Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.
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с чего всё началось
Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает
 пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.
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SamRU.ru 06:03
Политика

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Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
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Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ по легкой атлетике

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Происшествия

Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

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Газета.Ru вчера в 12:02
Культура

Умер известный чешский певец Карел Готт

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Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал

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В Татарстане обнаружен древнейший очаг эпидемии средневековой чумы

Ugpressa.ru вчера в 14:35
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Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
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Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
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Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков

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Преподаватель из США назвал открытием визит в Крым

Преподаватель медицинской биологии из США, прибывший в Крым в составе иностранной делегации, Майкл Луис Уоттс заявил, что посещение полуострова стало для него открытием.
РЕН ТВ 08:16
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

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В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17

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Аргументы и Факты вчера в 05:08
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