с чего всё началось

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Единоборства Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Минфин предлагает изменить российское законодательство таким образом, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.

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Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

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Хоккей Ари Мойсанен снова покинул «Ак Барс» «Ак Барс» и тренер вратарей Ари Мойсанен расторгли контракт по соглашению сторон, специалист уходит из клуба по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба казанского клуба.

Общество Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми 44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.

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Политика Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь Украинские «аэроразведчики-волонтеры» пообещали, что вскоре осуществят воздушный налет на Севастополь с помощью беспилотников для сброса листовок с политической пропагандой.

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