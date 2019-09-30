с чего всё началось

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.

В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

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