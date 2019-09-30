с чего всё началось

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

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Политика Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.

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Общество Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3% Зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3% с 1 октября, сообщает «Интерфакс».

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