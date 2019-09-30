Экономика
ТАССВ Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году
Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.
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Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года, что выше уровня ожидаемой инфляции 2019 года в 3,8%, сообщает пресс-служба Минтруда в понедельник, 30 сентября.Известия30 сентября в 09:23
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С 1 января страховые пенсии более 30 млн неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6 % - Минтруд
Финмаркет30 сентября в 05:40
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Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
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RT на русском 17:53
Общество
Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4,3%
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Мой Брянск вчера в 00:33
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Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Кино
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В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
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Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
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REGNUM 20:10
Здоровье
Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие
Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование.
Росбалт вчера в 08:03
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«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
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Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
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По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам.
Известия 15:00
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«Тоттенхэм» впервые в истории пропустил 7 голов дома
Как сообщает Opta, «Тоттенхэм» пропустил семь голов в домашнем матче впервые в истории, если брать в расчёт крупные турниры.
Евро-футбол.ру вчера в 17:08
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Политика
Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
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"Газпром" в 2019 году чуть снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не меняет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Интерфакс 02:58
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Гаджеты
Samsung закроет производство смартфонов в Китае
Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии.
Ведомости 19:19
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:17
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Культура
Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР
LentaChel.ru 10:54
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Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Шоу-бизнес
Украинский пранкер напал на Джастина Тимберлейка в Париже
Джастин Тимберлейк вместе со своей женой Джессикой Билл приехал на модный показ, однако во время прохода по дорожке на него напал украинский пранкер Виталий Седюк, который схватил певца за ногу, в результате чего тот едва не упал.
iReactor 17:53